СМИ «оживили» убийцу Вороненкова

"Я никогда не писала, что речь идет о Павле Паршове. Я говорила о другом человеке, которого вчера атаковали журналисты. Но он не Павел Паршов", - сказала она, сообщает издание Украинская правда.

Как известно, СМИ в пятницу распространили комментарий Кречетниковой в ФБ, из которого сделали вывод, что Паршов жив.

"Про завербованного не знаю. Про киллера тоже ничего не знаю. А тот, кто был объявлен в розыск по Днепру в 2012 по 205, 209 (статьям - ред.), позвонил вчера и сказал, что его почему-то через "ВКонтакте" атакует штук 8 журналистов. В том числе из России. Что происходит, он не понимает. Пока он ехал, я выяснила в наших СМИ, что он киллер, и что он уже умер. Когда приехал удивился", - цитировали ее комментарий в Facebook.