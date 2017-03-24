Эксперт: новый автомобиль Tesla будет в 10 раз безопаснее обычных машин

По оценкам его организации, благодаря своему аппаратному и программному обеспечению новый электрокар Tesla будет в 10 раз безопаснее, чем среднестатистический автомобиль, представленный сегодня на рынке. У грядущей новинки будет на 90% меньше шансов стать причиной ДТП со смертельным исходом. Это может привести к устареванию подержанных автомобилей и кардинально повлиять на страховую отрасль, говорится в записке эксперта, которую цитирует Fortune .

Важным преимуществом продукции Tesla является то, что в ее автопилот внедрен алгоритм группового обучения автомобилей, бортовые компьютеры которых обмениваются друг с другом информацией о разнообразных дорожных ситуациях. Таким образом, новый автомобиль, только что спустившийся с конвейера, располагает водительским опытом всего флота автомобилей Tesla, проехавших уже десятки миллионов миль.

По оценкам Morgan Stanley, ввиду роста автопарка Tesla в течение следующих 15 месяцев электромобили компании смогут удвоить показатель "накатываемых" в день миль с текущих 5 млн. А к 2030 году все автомобили Tesla будут совокупно набирать в день порядка 400 млн миль, что примерно вчетверо больше, чем сегодня проезжают все автомобили из таксопарка Uber, передает MarketWatch .

При этом, как прогнозируют в Morgan Stanley, самым продаваемым автомобилем Tesla может стать не седан Model 3, а малогабаритный внедорожник Model Y, который компания выпустит, вероятно, уже в следующем году.

Напомним, прошлой весной глава Tesla Элон Маск заявлял, что собранная за полгода статистика с бортовых компьютеров автомобилей, оснащенных еще первой версией автопилота, показала, что автопилот Tesla вдвое безопаснее живого водителя. Между тем осенью компания выпустила обновленную версию программного и аппаратного обеспечения, сообщив, что вычислительная мощность нового бортового компьютера в 40 раз больше, чем у предыдущего поколения таких устройств.