Грабитель казино, уверовавший в свою безнаказанность, не смог уйти от правосудия

Мужчина не будет отправлен за решетку, если в течение пяти лет не совершит новое преступление. Кроме этого, мужчина должен оплатить судебные издержки в размере 8000 евро, сообщает Postimees.ee.

Согласно обвинению Самуэль в октябре 2009 и в октябре 2010 года совершил нападения на казино в Пярну. Он угрожал работникам казино предметом, похожим на оружие, и заполучил в ходе двух ограблений около 400 евро.

Кроме этого, мужчина в декабре 2009 года пытался ограбить продуктовый магазин, но не довел преступление до конца, так как кассовый аппарат не открылся.

Руководитель Пярнуского отделения полиции Андрес Синимери отмечает, что этот случай является хорошим примером того, как преступник уже сам уверовал в то, что его деяния останутся безнаказанными (с момента ограблений прошло уже семь лет), но правосудие его все-таки настигло.