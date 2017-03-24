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Юнкер назвал Брекзит провалом и трагедией

Rus.Postimees.ee
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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. | ФОТО: Reuters/Scanpix

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал Брекзит «провалом и трагедией». Об этом пишет The Guardian.

Глава Еврокомиссии подтвердил, что королевству будет представлен особый законопроект по мере выхода из блока, который будет представлять собой не «наказание», а лишь обязательства, выполнение которых необходимо.

«Это будет законопроект, отражающий прежние обязательства британского правительства и британского парламента перед ЕС. Там не будет никаких санкций, никакого наказания, ничего подобного», — пояснил Юнкер.

Ранее Юнкер заявил, что после выхода Британии из ЕС на нее не будут налагаться санкции, но ей потребуется выплатить $62 млрд.

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