Юнкер назвал Брекзит провалом и трагедией
24. март 2017 18:31
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал Брекзит «провалом и трагедией». Об этом пишет The Guardian.
Глава Еврокомиссии подтвердил, что королевству будет представлен особый законопроект по мере выхода из блока, который будет представлять собой не «наказание», а лишь обязательства, выполнение которых необходимо.
«Это будет законопроект, отражающий прежние обязательства британского правительства и британского парламента перед ЕС. Там не будет никаких санкций, никакого наказания, ничего подобного», — пояснил Юнкер.
Ранее Юнкер заявил, что после выхода Британии из ЕС на нее не будут налагаться санкции, но ей потребуется выплатить $62 млрд.