Маккейн предупреждает: Путин хочет заполучить страны Балтии

«Я не волнуюсь (по поводу того, что Белый дом находится под влиянием США – ред.). Но меня беспокоит роль России в наших выборах, - отметил сенатор. – Я не верю, что они добились успеха, но факт заключается в том, что они пытались это сделать».

«Мы должны понять, что Владимир Путин заинтересован в том, что восстановить Российскую империю, - предупредил Маккейн, - Он хочет заполучить страны Балтии, он уже взял Крым».

Сенатор уверен, что российский лидер еще будет проверять Запад на прочность. «Обратите внимание, он еще попытается проверить на прочность нынешнюю администрацию», - отметил Маккейн.