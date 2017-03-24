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Маккейн предупреждает: Путин хочет заполучить страны Балтии

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Эвелин Калдоя
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Джон Маккейн. | ФОТО: Reuters / Scanpix

Американский сенатор Джон Маккейн, выступая на форуме в Брюсселе, предупредил, что президент России Владимир Путин хочет заполучить страны Балтии, сообщает Postimees.ee.

«Я не волнуюсь (по поводу того, что Белый дом находится под влиянием США – ред.). Но меня беспокоит роль России в наших выборах, - отметил сенатор. – Я не верю, что они добились успеха, но факт заключается в том, что они пытались это сделать».

«Мы должны понять, что Владимир Путин заинтересован в том, что восстановить Российскую империю, - предупредил Маккейн, - Он хочет заполучить страны Балтии, он уже взял Крым».

Сенатор уверен, что российский лидер еще будет проверять Запад на прочность. «Обратите внимание, он еще попытается проверить на прочность нынешнюю администрацию», - отметил Маккейн.

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