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Совершившему наезд на пешеходную зону в Антверпене предъявили обвинение в терроризме

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Virginia Mayo/AP/Scanpix

Водителю, въехавшему накануне на большой скорости на пешеходную зону в центре бельгийского Антверпена, предъявлено обвинение в "попытке убийства террористического характера", сообщила федеральная прокуратура Бельгии.

Кроме того, он обвиняется в попытке нанести увечья и нарушении законодательства о владении оружием. Задержанный находится в предварительном заключении. Прокуратура не сообщает других подробностей, сообщает Интерфакс.

В четверг француз тунисского происхождения Мохамед Р., 1977 года рождения, был задержан при попытке, предположительно, совершить теракт. В его автомобиле было найдено оружие. Позже было установлено, что он находится в состоянии опьянения и под воздействием наркотиков. Местные СМИ сообщают, он хронический наркоман.

В ходе устроенного им нападения никто не пострадал.

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