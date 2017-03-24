Совершившему наезд на пешеходную зону в Антверпене предъявили обвинение в терроризме

Кроме того, он обвиняется в попытке нанести увечья и нарушении законодательства о владении оружием. Задержанный находится в предварительном заключении. Прокуратура не сообщает других подробностей, сообщает Интерфакс.

В четверг француз тунисского происхождения Мохамед Р., 1977 года рождения, был задержан при попытке, предположительно, совершить теракт. В его автомобиле было найдено оружие. Позже было установлено, что он находится в состоянии опьянения и под воздействием наркотиков. Местные СМИ сообщают, он хронический наркоман.

В ходе устроенного им нападения никто не пострадал.