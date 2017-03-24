Королева дороги: недавно получившая права 19-летняя девушка гнала со скоростью 154 км/ч (видео)

Только что получила автоправа, взяла машину, проехала участок дороги, а домой вернулась пешком - похожий сценарий на днях случился в жизни одной молодой особы, которая села за руль внушительного джипа с мыслью, что именно она - «королева дороги», сообщает Русский TVNET.
На Юрмальском шоссе расположены стационарные радары, но шоферы приноровились тормозить перед ними, аккуратно проезжать зону видимости и снова давить на педаль газа.
Поэтому очень часто дорожная полиция патрулирует этот участок дороги на нетрафарированных авто. Во вторник один такой автомобиль и обогнала 19-летняя гонщица на скорости 154 км в час, сообщает Degpunktā.
В контролируемом месте разрешенная скорость движения составляла 90 км/час, таким образом, автомобиль превысил скорость более, чем на 60 км/час.
Был составлен протокол административного нарушения и назначен штраф в размере 400 евро, а также лишение водительских прав на 6 месяцев.
Хотя неизвестно, какие именно отговорки для «дорожников» придумала дама на джипе, полиция отмечает, что они всегда похожи: рулить умею, авто стабильное, со мной ничего не случится.