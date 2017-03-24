Еще одно нападение в Пирита: собака женщины выла от боли, но хозяин напавшего пса даже не извинился

Когда владелица собаки, выгуливая своего питомца золотого ретривера на улице Кюннапуу, остановилась на мгновение у кустарника около дома номер три, на них напала выскочившая из расположенного напротив садового участка большая собака темного окраса, сообщает портал Rus.err.ee.

В ходе нападения пострадал ретривер, а вышедший хозяин напавшего пса лишь крикнул: "Почему вы здесь гуляете!", надел на собаку поводок и неторопливо направился на прогулку.

"Он хотя бы спросил, все ли у нас в порядке или извинился, или как-то объяснил. Моя собака выла от сильной боли, но нет - ни слова", - рассказала возмущенная хозяйка ретривера.