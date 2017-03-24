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Еще одно нападение в Пирита: собака женщины выла от боли, но хозяин напавшего пса даже не извинился

Rus.Postimees.ee
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Собаки. | ФОТО: Scanpix

В отделение Муниципальной полиции (МуПо) в Пирита поступило очередное заявление о нападении на собаку и, по словам главного инспектора пиритаского отделения МуПо Маре Лутс, это уже третий случай нападения больших собак на маленьких за неделю.

Когда владелица собаки, выгуливая своего питомца золотого ретривера на улице Кюннапуу, остановилась на мгновение у кустарника около дома номер три, на них напала выскочившая из расположенного напротив садового участка большая собака темного окраса, сообщает портал Rus.err.ee.

В ходе нападения пострадал ретривер, а вышедший хозяин напавшего пса лишь крикнул: "Почему вы здесь гуляете!", надел на собаку поводок и неторопливо направился на прогулку.

"Он хотя бы спросил, все ли у нас в порядке или извинился, или как-то объяснил. Моя собака выла от сильной боли, но нет - ни слова", - рассказала возмущенная хозяйка ретривера.

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