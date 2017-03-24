Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Сборная России по футболу уступила Кот-д’Ивуару

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS

Сборная России по футболу потерпела неудачу в контрольном матче против национальной команды Кот-д’Ивуара.

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 2:0 в пользу ивуарийской сборной. В ее составе отличились Жонатан Коджиа (30-я минута) и Уилфрид Заха (70-я), сообщает Интерфакс.

Следующий контрольный матч российская команда проведет 28 марта на стадионе "Фишт" в Сочи. Команда Станислава Черчесова сыграет против сборной Бельгии - командой, которая занимает в рейтинге ФИФА пятое место. Сборная России, в свою очередь, занимает 60-ю строчку.

Наверх