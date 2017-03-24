Сборная России по футболу уступила Кот-д’Ивуару

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 2:0 в пользу ивуарийской сборной. В ее составе отличились Жонатан Коджиа (30-я минута) и Уилфрид Заха (70-я), сообщает Интерфакс.

Следующий контрольный матч российская команда проведет 28 марта на стадионе "Фишт" в Сочи. Команда Станислава Черчесова сыграет против сборной Бельгии - командой, которая занимает в рейтинге ФИФА пятое место. Сборная России, в свою очередь, занимает 60-ю строчку.