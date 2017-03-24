Как Больничная касса не заметила масштабное мошенничество?

Как получилось так, что Больничная касса ничего не заметила? Учитывая, что один из клиентов фирмы Gadox отправил в Кассу сообщение, в котором прямо говорил, что выданное ему медицинское приспособление и счет, выставленный Кассе, не соответствуют друг другу. Может быть с мошенничеством быть связан кто-то из сотрудников Кассы или в учреждении просто очень слабый внутренний контроль?

Отвечает руководитель Больничной кассы Танель Росс:

Я категорически опровергаю оба последних утверждения (про сотрудника Кассы и контроль – ред.). У них нет никаких оснований. Что касается случая, на который ссылается «Очевидец», то его мы расследовали очень тщательно.

Что касается мнения, что с этим мог быть связан кто-то из моих коллег, то его я категорически опровергаю. Это утверждение для меня абсурдно. Как сказал министр здоровья и труда, а также председатель правления Кассы Евгений Осиновский, у нас нулевая толерантность в отношении любого мошенничества.