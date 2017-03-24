Министерства прорабатывают стратегию перевода чиновников из столицы в регионы

Министерства еще только прорабатывают стратегию перевода чиновников из подконтрольных им ведомств в регионы, однако первые наброски уже имеются, сообщает портал Rus.err.ee.

Например, Министерство внутренних дел, которое должно перевести 100 рабочих мест, ставит перед собой три цели: во-первых, увеличить количество констеблей в регионах более чем на 50 человек, во-вторых, перевести 20 человек в Тарту для работы в центре инфотехнологий, в-третьих, пополнить ряды сил быстрого реагирования как в восточной, так и южной Эстонии.

Департамент статистики, который должен перевести 50 своих сотрудников в регионы, пока не имеет четкого плана, но уже видит первую проблему, с которой придется столкнуться.

"В Тарту и Вильянди у нас не хватает места в офисах не хватает, поэтому в ближайшем будущем придется переводить сотрудников в более просторные помещения", - говорит руководитель отдела Департамента статистики Реми Пруал.