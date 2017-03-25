В озере Харку нашли труп мужчины
25. март 2017 09:00
Вчера вечером в Таллинне из проруби озера Харку спасатели вытащили труп мужчины.
Спасатели вытащили труп из озера в 18.23, сообщает Министерство внутренних дел.
Днем ранее, в четверг, на озере Харку спасатели вытащили на берег провалившегося под лед мужчину и передали его скорой помощи.
Спасатели напоминают, что с наступлением весны лед на водоемах стал тонким и хрупким, поэтому не может выдержать человека. Спасательный департамент отмечает, что период подледной рыбалки уже прошел.