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В озере Харку нашли труп мужчины

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Margus Ansu / Postimees

Вчера вечером в Таллинне из проруби озера Харку спасатели вытащили труп мужчины.

Спасатели вытащили труп из озера в 18.23, сообщает Министерство внутренних дел.

Днем ранее, в четверг, на озере Харку спасатели вытащили на берег провалившегося под лед мужчину и передали его скорой помощи.

Спасатели напоминают, что с наступлением весны лед на водоемах стал тонким и хрупким, поэтому не может выдержать человека. Спасательный департамент отмечает, что период подледной рыбалки уже прошел.

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