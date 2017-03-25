Меркель признала ошибки ЕС и призвала их исправлять

"Думаю, что мы далеко не все делали хорошо. И то, что осталось незавершенным, пришло время завершить сейчас, для этого у нас есть хорошая база", - сказала Меркель.

"Открывая внешние границы, мы не думали об укреплении внешних границ. Вводя единую валюту, мы не были готовы к кризису. Но все это мы исправляем сейчас через банковский союз и механизмы стабилизации. Главное, что все это должно делаться в атмосфере солидарности", - отметила канцлер ФРГ.

По ее мнению, Европа сумеет найти единый ответ на миграционную проблему, "когда каждый сделает вклад, исходя из своих возможностей". "Мы должны гарантировать (такие условия), чтобы люди не бежали (из своих стран), разрешить кризисы, такие как в Сирии, и делать все это вместе", - продолжила Меркель.

Она также вновь обозначила один из главных тезисов своей экономической политики: "Нам необходимо согласовать настоящие правила, и этого нельзя сделать без экономии".

По поводу инцидента во время встречи с президентом США Дональдом Трампом (он якобы не пожал Меркель руку) канцлер сказала, что "рукопожатий было достаточно". "Не думаю, чтобы это было плохим сигналом для Европы. Только вместе мы можем быть сильными", - заключила она.