Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

До и после: чуть-чуть краски, и перед вами новый столик!

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Lev Dolgachov/PhanterMedia/Scanpix

Самый обычный деревянный столик на колесиках был удобным, но внешне таким скучным. Оказалось, что превратить его в дизайнерскую вещь очень просто!

Купив этот столик, как пишет Kodu, цитируя Apartment Therapy, Мэг удалила старую краску и покрасила ножки и полки стола в темно-серый цвет, а столешницу - в белый.  Чтобы придать столику еще больше стиля, на него была прикреплена винтажная вешалка для полотенец.

Это отличный пример того, как из обычной невзрачной вещи можно легко и просто изготовить стильный дизайнерский предмет.

Фотографии стола находятся ЗДЕСЬ.

Наверх