До и после: чуть-чуть краски, и перед вами новый столик!

Купив этот столик, как пишет Kodu, цитируя Apartment Therapy, Мэг удалила старую краску и покрасила ножки и полки стола в темно-серый цвет, а столешницу - в белый. Чтобы придать столику еще больше стиля, на него была прикреплена винтажная вешалка для полотенец.

Это отличный пример того, как из обычной невзрачной вещи можно легко и просто изготовить стильный дизайнерский предмет.

Фотографии стола находятся ЗДЕСЬ.