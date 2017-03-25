До и после: чуть-чуть краски, и перед вами новый столик!
25. март 2017 09:41
Самый обычный деревянный столик на колесиках был удобным, но внешне таким скучным. Оказалось, что превратить его в дизайнерскую вещь очень просто!
Купив этот столик, как пишет Kodu, цитируя Apartment Therapy, Мэг удалила старую краску и покрасила ножки и полки стола в темно-серый цвет, а столешницу - в белый. Чтобы придать столику еще больше стиля, на него была прикреплена винтажная вешалка для полотенец.
Это отличный пример того, как из обычной невзрачной вещи можно легко и просто изготовить стильный дизайнерский предмет.
Фотографии стола находятся ЗДЕСЬ.