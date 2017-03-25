Немецкий госбанк по ошибке совершил перевод на 5,4 миллиарда евро

Сотрудники KfW оперативно заметили некорректную работу системы и прервали выполнение операций. После анализа произошедшего, как отмечается, ошибка была обнаружена и устранена, пишет "Лента.ру".

«Все отправленные средства удалось вернуть. Мы сожалеем о случившемся, этот инцидент мог произойти из-за человеческого фактора, повлекшего неверную настройку системы», — уточнили в финансовой организации.

В 2008 году KfW ошибочно перевел 300 миллионов евро в американский инвестбанк Lehman Brothers после того, как последний объявил о банкротстве. В немецком госбанке заявили, что перевод был сделан по ошибке. СМИ назвали KfW «самым глупым банком в Германии».