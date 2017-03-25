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Обнаружен источник неизлечимых заболеваний мозга

Rus.Postimees.ee
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Лабораторное исследование. Снимок иллюстративный. | ФОТО: matej kastelic/PhanterMedia/Scanpix

Американские ученые смогли идентифицировать некоторые клетки головного мозга, отвечающие за работу условных рефлексов. Также они выяснили, что эти клетки обычно первыми поражаются при синдроме Туретта, болезни Паркинсона и остальных неизлечимых недугах. Своими результатами исследователи поделились с изданием Neuron.

Ученые говорят о нейронах, находящихся в области мозга, известной как полосатое тело. Оно, считают авторы исследования, и является главным регулятором условных рефлексов. В ходе экспериментов, проведенных на грызунах, ученые установили, что специфические нейроны полосатого тела связаны с некоторыми неизлечимыми недугами мозга и ЦНС. Ученым только предстоит осознать, какой прорыв они совершили, обнаружив эти клетки, пишет "Сегодня".

Эксперты говорят, что в ближайшее время проведут еще несколько экспериментов на животных, которые углубят их познания в области обнаруженной корреляции.

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