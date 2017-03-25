Обнаружен источник неизлечимых заболеваний мозга

Ученые говорят о нейронах, находящихся в области мозга, известной как полосатое тело. Оно, считают авторы исследования, и является главным регулятором условных рефлексов. В ходе экспериментов, проведенных на грызунах, ученые установили, что специфические нейроны полосатого тела связаны с некоторыми неизлечимыми недугами мозга и ЦНС. Ученым только предстоит осознать, какой прорыв они совершили, обнаружив эти клетки, пишет "Сегодня".

Эксперты говорят, что в ближайшее время проведут еще несколько экспериментов на животных, которые углубят их познания в области обнаруженной корреляции.