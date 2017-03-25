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Неизвестный устроил стрельбу во Франции, есть пострадавшие

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Gonzalo Fuentes/Reuters/Scanpix

Вчера поздно вечером в результате стрельбы во французском Лилле пострадали три человека, сообщает The Independent со ссылкой на местные СМИ.

По словам полиции, стрельба не связана с терроризмом, стрелок до сих пор не пойман, пишет Postimees.

Среди пострадавших 14-летний подросток, который получил ранение в ногу. Еще один человек был ранен в шею. Их госпитализировали. Третья пострадавшая отправилась в больницу самостоятельно.

На месте стрельбы полиция обнаружила около десятка гильз.

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