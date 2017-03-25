Неизвестный устроил стрельбу во Франции, есть пострадавшие

По словам полиции, стрельба не связана с терроризмом, стрелок до сих пор не пойман, пишет Postimees.

Среди пострадавших 14-летний подросток, который получил ранение в ногу. Еще один человек был ранен в шею. Их госпитализировали. Третья пострадавшая отправилась в больницу самостоятельно.

На месте стрельбы полиция обнаружила около десятка гильз.