Неизвестный устроил стрельбу во Франции, есть пострадавшие
25. март 2017 10:42
Вчера поздно вечером в результате стрельбы во французском Лилле пострадали три человека, сообщает The Independent со ссылкой на местные СМИ.
По словам полиции, стрельба не связана с терроризмом, стрелок до сих пор не пойман, пишет Postimees.
Среди пострадавших 14-летний подросток, который получил ранение в ногу. Еще один человек был ранен в шею. Их госпитализировали. Третья пострадавшая отправилась в больницу самостоятельно.
На месте стрельбы полиция обнаружила около десятка гильз.