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Фото: микроавтобус врезался в легковую машину, пострадали четыре человека

Rus.Postimees.ee
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Вчера вечером в Харьюмаа на шоссе Таллинн-Пярну микроавтобус врезался в остановившуюся на обочине легковую машины. В результате ДТП пострадали четыре человека.

ДТП случилось в волости Сауэ на 17-ом километре шоссе Таллинн-Пярну, где Opel Insignia, за рулем которого был 42-летний мужчина, остановился с правой стороны на обочине дороги.

Остановившуюся машину не заметил 23-летний водитель микроавтобуса Renault Master и врезался в Opel.

В результате столкновения Opel вылетел с дороги, а Renault проехал через левую полосу и врезался в дорожное ограждение.

Скорая помощь доставила двух водителей, а также пассажира Opel - 44-летнюю женщину- в Северо-Эстонскую региональную больницу. Мальчик, который также находился в Opel, был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

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