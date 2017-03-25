Фото: микроавтобус врезался в легковую машину, пострадали четыре человека

ДТП случилось в волости Сауэ на 17-ом километре шоссе Таллинн-Пярну, где Opel Insignia, за рулем которого был 42-летний мужчина, остановился с правой стороны на обочине дороги.

Остановившуюся машину не заметил 23-летний водитель микроавтобуса Renault Master и врезался в Opel.

В результате столкновения Opel вылетел с дороги, а Renault проехал через левую полосу и врезался в дорожное ограждение.

Скорая помощь доставила двух водителей, а также пассажира Opel - 44-летнюю женщину- в Северо-Эстонскую региональную больницу. Мальчик, который также находился в Opel, был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.