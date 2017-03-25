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Победители нашего сладкого розыгрыша насладились уникальными пирожными

Rus.Postimees.ee
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Напомним: мы разыгрывали на нашем портале чаепитие с пирожными от MyCake - нового, набирающего популярность кондитерского бренда. Выиграла наша читательница Ольга Лейтан.

И вот, вечером, в ресторан MySushi на Mere pst 4, где был зарезервирован столик для семьи нашей побелительницы, состоялась сладкая дегустация. Причем здесь MySushi, ведь речь идет о сладком? Тем, кто не в курсе, объясняем: здесь давно подают не только суши и сашими, но и блюда европейской кухни, а с недавних пор и необычные пирожные. Замечательный кондитер Таня Шмидт прошла обучение у одного из самых известных кондитеров Франции Гийома Мобиё.

Ольга, которая сама относится к сладкому достаточно спокойно, пришла в ресторан с мужем Виталием и сыном Робертом, большими сладкоежками. "Ради них я и приняла участие в розыгрыше!" - улыбается победительница. Виталий очень любит сладкое, особенно творожные торты, а восьмилетний Роберт обожает мороженое со свежей клубникой и шоколадом.

Победителей угостили новыми пирожными, которых еще нет в меню. Они попробовали новый торт "Полено" с ореховым бисквитом, карамельной прослойкой и кофейным крем-брюле. Пирожное Sous bois, в состав которого входят слои из лесной черники, орехово-шоколадного мусса и шоколадного крема Ольга назвала идеальным. Еще бы! Оно готовится целых 18 часов! Фисташковый чизкейк на основании, испеченном из миндальной муки, и мятно-шоколадное пирожное тоже пришлись по вкусу.

Пирожные от MyCake становятся все более популярными. И это хорошо. Потому что вкусно. Дорогие читатели! Следите за нашими розыгрышами, впереди очень много интересного и вкусного!

Ваш портал Rus.Postimees.ee

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