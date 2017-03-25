Юри Ратас: Европейский союз должен стать ближе к людям

Как подчеркнул Ратас на мероприятиях в честь 60-й годовщины Римской декларации, цель Римского саммита - утвердить единое стремление продвигаться вперед и поставить цели на ближайшие десятилетия. По словам премьер-министра, в будущем следует предлагать реальные решения проблем, а ЕС следует стать ближе к людям.

Крупнейшим достижением ЕС Ратас назвал достижение мира и сохранение безопасности, а также единое обеспечение свобод.

Встреча проходит в связи с мероприятиями в честь 60-й годовщины Римских договоров. В ходе визита Ратас встретится также с папой римским Франциском, сообщила BNS пресс-служба правительства.

В пятницу премьер-министр выступил с докладом на тему будущего ЕС на академической конференции March for Europe в университете Рома Тре, в дискуссии пняли участие бывшие премьер-министры Италии Энрико Летта и Марио Монти, президент комитета регионов ЕС Маркку Марккула и другие.

По приглашению премьер-министра Италии Паоло Джентилони премьер-министр Ратас примет участие во встрече с представителями работодателей и работников ЕС, в которой также примут участие председатель Европейского совета Дональд Туск, президент еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, президент европарламента Антонио Тахани и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Вечером лидеры ЕС встретятся в Ватикане с папой. Премьер-министр с делегацией также примет участие в приеме в честь 100-летия Финляндия в финском посольстве в Риме.

В субботу на Капитолии в Риме пройдет торжественная церемония, посвященная 60-летию Римской декларации. На встрече будут обсуждаться текущая ситуация в ЕС и его будущее. Будет принята декларация, содержащая единую концепцию ЕС на предстоящие годы.

По словам премьер-министра Ратаса, с точки зрения европейского будущего важно лучше объяснять людям, что делает ЕС, как это отражается на их повседневной жизни и расширяет круг их возможностей.

В преддверии мероприятий в честь 60-детия Римской декларации премьер-министр направил письмо президентам Европейского совета и еврокомиссии, а также премьер-министрам Мальты и Италии, задачей которых было составление текста Римской декларации. Ратас подчеркнул, что и в составе 27 стран ЕС должен быть единым, решительным и солидарным.

Визит Ратас завершится в субботу.