Планировка одноэтажного дома: как правильно использовать каждый метр

Дома в один этаж сейчас в моде — строения воспринимаются как единый архитектурный проект с прилегающей территорией. Но планировка одноэтажного дома зависит от его размеров и потребностей жильцов и требует тщательного осмысления, поэтому нужно рассмотреть множество разумных вариантов, прежде чем решиться принять окончательное решение, пишет Koffkindom.ru.

Выбирая одноэтажный дом, мы уже принимаем решение о том, что площадь его увеличить будет не так легко, однако добавочная пара комнат никогда лишней не бывает, и спланировать их возможно несколькими способами.

Какими именно способами, узнаете ЗДЕСЬ.