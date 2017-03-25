Планировка одноэтажного дома: как правильно использовать каждый метр
25. март 2017 11:37
Одноэтажный дом – удачный выбор, но он не подойдет хозяевам небольших участков земли, тем более если семья большая. Надо что-то делать!
Дома в один этаж сейчас в моде — строения воспринимаются как единый архитектурный проект с прилегающей территорией. Но планировка одноэтажного дома зависит от его размеров и потребностей жильцов и требует тщательного осмысления, поэтому нужно рассмотреть множество разумных вариантов, прежде чем решиться принять окончательное решение, пишет Koffkindom.ru.
Выбирая одноэтажный дом, мы уже принимаем решение о том, что площадь его увеличить будет не так легко, однако добавочная пара комнат никогда лишней не бывает, и спланировать их возможно несколькими способами.
Какими именно способами, узнаете ЗДЕСЬ.