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Планировка одноэтажного дома: как правильно использовать каждый метр

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Brave Capital

Одноэтажный дом – удачный выбор, но он не подойдет хозяевам небольших участков земли, тем более если семья большая. Надо что-то делать!

Дома в один этаж сейчас в моде — строения воспринимаются как единый архитектурный проект с прилегающей территорией. Но планировка одноэтажного дома зависит от его размеров и потребностей жильцов и требует тщательного осмысления, поэтому нужно рассмотреть множество разумных вариантов, прежде чем решиться принять окончательное решение, пишет Koffkindom.ru.

Выбирая одноэтажный дом, мы уже принимаем решение о том, что площадь его увеличить будет не так легко, однако добавочная пара комнат никогда лишней не бывает, и спланировать их возможно несколькими способами.

Какими именно способами, узнаете ЗДЕСЬ.

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