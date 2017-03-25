Девушка жалуется на Gооgle Maps: ошибка чуть не привела к трагедии

Девушка на автомобиле следовала по картам Google, сервис посоветовал ей свернуть с шоссе на грунтовую дорогу и ехать около 64 километров до следующего шоссе. Вскоре она уперлась в ограждение и не нашла дороги, к которой ее вел сервис. Тем временем на улице начало темнеть, а GPS-сигнал пропал. Однако на этом проблемы не закончились, ведь вскоре американка обнаружила, что в баке ее машины практически не осталось бензина, пишет Rus.Tvnet.

Оставшись в пустыне, она выложила камнями слова SOS и HELP. Высота каждой буквы достигала девяти метров. Также девушка попыталась привлечь внимание с помощью костра, однако он слишком быстро прогорал. Единственное, что оставалось несчастной - искать место, где бы ловила сотовая связь, а для этого ей пришлось пройти пешком более 17 километров, когда девушка наконец смогла дозвониться в экстренные службы.