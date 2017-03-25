Так жить нельзя: блеск и нищета элитного коттеджа

В этом пятиэтажном доме, который владельцы скромно называют пятиуровневым коттеджем, такое нагромождение стилей, что голова идет кругом! Внешне коттедж напоминает замок, но элементы крепостных стен перемежаются видами придорожного кафе для дальнобойщиков. Лестница из подъезда забл...ной пятиэтажки, фотообои из холла средней школы с видами райских островов и обои из роскошной спальни 80-х.

Фото: varlamov.ru

В гостиной - Греция, Древний Рим, Индия, Англия, зимний сад Дома пионеров района Северное Тушино одновременно! "Я же обещал вам безумную оргию архитектурных стилей! - восклицает Варламов. - Здесь каждая комната - взрыв безумия!"

Фото: varlamov.ru

Словом, это надо видеть! Смотрите огромное количество ФОТО коттеджа стоимостью 40 млн рублей!