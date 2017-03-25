Названы самые дорогие города мира

Индекс стоимости жизни в разных городах мира был составлен в рамках ежегодного исследования Cost of Living ranking, и основывался на стоимости продуктов питания, напитков, бензина, одежды, недвижимости, транспорта и коммунальных платежей, сообщает "Сегодня".

Отмечается, что в общей сложности аналитики учитывали стоимость более 160 продуктов и услуг в каждом отдельном городе.

Самым дорогим городом для жизни признан Сингапур, на втором месте разместился Гонконг, а замыкает тройку лидеров Цюрих, Швейцария.

Топ-10 самых дорогих городов для жизни:

1. Сингапур

2. Гонконг

3. Цюрих, Швейцария

4. Токио, Япония

5. Осака, Япония

6. Сеул, Южная Корея

7. Женева, Швейцария

8. Париж, Франция

9. Нью-Йорк, США

10. Копенгаген, Дания