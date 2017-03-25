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Названы самые дорогие города мира

Rus.Postimees.ee
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Сингапур. | ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Сингапур назван самым дорогим городом для жизни. Об этом сообщили эксперты аналитического подразделения британской газеты The Economist, которые назвали самые дорогие города мира в 2017 году.

Индекс стоимости жизни в разных городах мира был составлен в рамках ежегодного исследования Cost of Living ranking, и основывался на стоимости продуктов питания, напитков, бензина, одежды, недвижимости, транспорта и коммунальных платежей, сообщает "Сегодня".

Отмечается, что в общей сложности аналитики учитывали стоимость более 160 продуктов и услуг в каждом отдельном городе.

Самым дорогим городом для жизни признан Сингапур, на втором месте разместился Гонконг, а замыкает тройку лидеров Цюрих, Швейцария.

Топ-10 самых дорогих городов для жизни:

1. Сингапур

2. Гонконг

3. Цюрих, Швейцария

4. Токио, Япония

5. Осака, Япония

6. Сеул, Южная Корея

7. Женева, Швейцария

8. Париж, Франция

9. Нью-Йорк, США

10. Копенгаген, Дания

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