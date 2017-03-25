Названы самые дорогие города мира

Сингапур назван самым дорогим городом для жизни. Об этом сообщили эксперты аналитического подразделения британской газеты The Economist, которые назвали самые дорогие города мира в 2017 году.
Индекс стоимости жизни в разных городах мира был составлен в рамках ежегодного исследования Cost of Living ranking, и основывался на стоимости продуктов питания, напитков, бензина, одежды, недвижимости, транспорта и коммунальных платежей, сообщает "Сегодня".
Отмечается, что в общей сложности аналитики учитывали стоимость более 160 продуктов и услуг в каждом отдельном городе.
Самым дорогим городом для жизни признан Сингапур, на втором месте разместился Гонконг, а замыкает тройку лидеров Цюрих, Швейцария.
Топ-10 самых дорогих городов для жизни:
1. Сингапур
2. Гонконг
3. Цюрих, Швейцария
4. Токио, Япония
5. Осака, Япония
6. Сеул, Южная Корея
7. Женева, Швейцария
8. Париж, Франция
9. Нью-Йорк, США
10. Копенгаген, Дания