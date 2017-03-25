Фото и видео: EKRE выбирает кандидатов в мэры Таллинна и Пярну
25. март 2017 13:08
В субботу в полдень в Пайде начал работу пленум Народной консервативной партии Эстонии (EKRE). Перед этим члены партии почтили память жертв мартовских депортаций.
На повестке дня доклад председателя партии Марта Хельме о политической ситуации в Эстонии, затем будет принята политическая декларация. Станут также известны кандидаты от EKRE в мэры Таллинна и Пярну.
В совет уполномоченных EKRE входят почетный председатель партии, председатель и его заместители, члены парламента от партии, избранные в совет уполномоченных конгрессом, председатели объединений, председатели уездных и городских организаций, а также уполномоченный уездными и городскими объединениями по одному на каждые 300 членов партии.