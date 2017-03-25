Фото и видео: EKRE выбирает кандидатов в мэры Таллинна и Пярну

На повестке дня доклад председателя партии Марта Хельме о политической ситуации в Эстонии, затем будет принята политическая декларация. Станут также известны кандидаты от EKRE в мэры Таллинна и Пярну.

В совет уполномоченных EKRE входят почетный председатель партии, председатель и его заместители, члены парламента от партии, избранные в совет уполномоченных конгрессом, председатели объединений, председатели уездных и городских организаций, а также уполномоченный уездными и городскими объединениями по одному на каждые 300 членов партии.