График: большинство жителей Эстонии ездят на автомобилях старше 10 лет

Среди транспорта в дорожном регистре доминируют легковые машины, которых на конец 2016 года было 79 процентов. Грузовых автомобилей — почти 12 процентов, мотоциклов и мопедов - почти 3 и 2 процентов, а автобусов — 0,6 процентов, пишет Postimees.

По состоянию на 2016 год половина автомобилей в Эстонии — старше десяти лет, четверть транспортного средства — от шести от десяти лет. Новых машин на дорогах Эстонии очень мало, хотя они, безусловно, безопаснее.

По словам руководителя отдела по безопасности дорожного движения Департамента шоссейных дорог Эйки Эрнитса, чем старше машины ездят по дорогам, тем опаснее передвижение для всех нас. Все дело в том, что новые машины более безопасные: технология развивается и позволяет внедрять в машины более удобные и продуманные меры безопасности и защиты при ДТП.