Фото: бетон в дизайне интерьеров

Затвердевая, бетон образует гладкую прочную поверхность, которая далее отлично выдерживает разного рода физическое и химическое воздействие. Вот почему бетонные поверхности можно мыть и чистить даже агрессивными веществами, а вода, попадая на бетон, лишь усиливает его физические свойства.

Пол из полированного бетона. Фото: homester.com.ua

Сегодня в дизайне интерьеров бетон используют не только в качестве черновой отделки, но также в виде функционального и универсального декоративного материала для изготовления кухонных столешниц, полов, перегородок, раковин и ванн в санузлах.

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