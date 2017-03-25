Фото: бетон в дизайне интерьеров

Homester рассказывает, где и как уместно использовать бетон в жилых помещениях, попутно сопровождая статью красноречивыми фотографиями интерьеров домов и квартир.
Затвердевая, бетон образует гладкую прочную поверхность, которая далее отлично выдерживает разного рода физическое и химическое воздействие. Вот почему бетонные поверхности можно мыть и чистить даже агрессивными веществами, а вода, попадая на бетон, лишь усиливает его физические свойства.
Пол из полированного бетона. Фото: homester.com.ua
Сегодня в дизайне интерьеров бетон используют не только в качестве черновой отделки, но также в виде функционального и универсального декоративного материала для изготовления кухонных столешниц, полов, перегородок, раковин и ванн в санузлах.
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