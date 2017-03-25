Фото и видео: в Тапа прибыла боевая техника французского контингента батальона НАТО

Сегодня в Эстонию прибыл первый эшелон с боевой техникой для французского контингента международного батальона НАТО.
На железнодорожную станцию Тапа доставлено более 30 единиц боевой техники, за исключением танков. Четыре танка Leclerc будут доставлены 29 марта. Всего на вооружении французской части будут также 13 БМП VBCI, а также десятки бронетранспортеров VAB и бронированных внедорожников VBL.
Во французский контингент входит 300 солдат и офицеров, из которых уже на месте 50 человек. Французы пробудут в Эстонии восемь месяцев, после чего их сменят датчане.
Всего в батальонную боевую группу входит 1200 солдат. Большую часть составляют солдаты Великобритании (более 800 человек), из которых более 200 уже находятся в Эстонии.
На вооружении британского контингента международного батальона НАТО будет более 300 единиц боевой техники, в числе которых танки Challenger 2, Titan и Trojan, самоходные артиллерийские установки AS90 и БМП Warrior. Первые 130 единиц этой техники прибыли морским путем в Эстонию в среду. Британское подразделение не обнародует, сколько конкретных видов боевых машин везет с собой.
Техника союзников будет базироваться в военном городке в Тапа.
Как ожидается, прибытие войск союзников завершится в первой половине апреля.
Войска прибывают в Эстонию на основании решений Варшавского саммита НАТО 2016 года, согласно которым батальонные боевые группы будут размещены в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.