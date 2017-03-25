Прекрасная идея: зачем ставить кровать к окну
25. март 2017 15:20
Многие не хотят ставить кровать к окну, так как она закрывает вид. Однако в маленьких спальнях это - единственный возможный вариант, пишет Kodu.
Между прочим, Kodu имеет в виду совсм не тот вариант, который изображен на фотографии к это статье. Кровать лучше ставить не параллельно к окну, а изголовьем к нему. Для этого кровать не должна быть очень высокой, чтобы не загораживать свет, и ставить ее нужно строго по центру окна, чтобы сохранить симметрию и оставить место для штор. Красивые шторы придадут спальне особый шарм.
Apartment Therapy предлагает примеры различных интерьеров с подобной расстановкой мебели в спальне. Фотографии можно увидеть ЗДЕСЬ.