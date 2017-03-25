Прекрасная идея: зачем ставить кровать к окну

Между прочим, Kodu имеет в виду совсм не тот вариант, который изображен на фотографии к это статье. Кровать лучше ставить не параллельно к окну, а изголовьем к нему. Для этого кровать не должна быть очень высокой, чтобы не загораживать свет, и ставить ее нужно строго по центру окна, чтобы сохранить симметрию и оставить место для штор. Красивые шторы придадут спальне особый шарм.

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