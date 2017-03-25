Британия ломает голову: как учитель, любимец девушек, душа компании стал террористом?

Халид Масуд. / Metropolitan Police/PA Wire/PA Images/Scanpix

Как учитель, любимец девушек, душа компании стал террористом - ломает голову вся Британия, сообщает ТСН.

«Он был очень дружелюбным, шутил, рассказывал о семье. Не первый раз здесь останавливался, сказал, что к друзьям приехал. Предоставлял всю информацию - домашний адрес в Бирмингеме, кредитку. Мы даже не поверили, когда сказали, что это был он - на мосту», - вспоминает менеджер отеля Preston Park Сабур Томи.

Второй день продолжаются обыски в Лондоне и Бирмингеме, уже десять задержанных. Полиция пытается за считанные часы пройти жизненный путь террориста.

«Следствие сейчас сосредоточено на его мотивации и подготовке. Действовал ли он один, под влиянием террористической пропаганды, или кто-то помогал ему или направлял его действия», - сообщил и.о. заместителя комиссара полиции Лондона Марк Роули.

В 25 лет он попал в тюрьму за пьяную драку в пабе. Именно там, уверены правоохранители, его и радикализировали. Соседи из Бирмингема потрясены - они тоже не думали, что преподаватель английского языка окажется террористом.

В 2004 Халид Масуд женился на мусульманке. И поехал преподавать язык в Саудовскую Аравию. Вернулся в Британию через несколько лет и до последнего дня ничем не привлекал к себе внимания. Даже британская разведка, которая проверяла Масуда, сняла наблюдение, решив: безвреден.

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