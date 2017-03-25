Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Аэропорт Кельна эвакуировали из-за подозрительного предмета

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Немецкая полиция. | ФОТО: Scanpix

Пассажиры и сотрудники аэропорта в Кёльне эвакуированы после того, как стражи порядка получили сообщение о подозрительном предмете, пишут в субботу немецкие СМИ.

По данным руководства аэропорта, работники заметили странный объект во время досмотра и просвечивания багажа одного из пассажиров, сообщает Интерфакс.

Несмотря на это, подозреваемый не был задержан, после чего было объявлено об эвакуации, отмечают издания.

Инцидент затронул порядка 500 человек, в настоящий момент работа терминала 1 приостановлена. Кроме того, 11 рейсов, как ожидается, будут осуществляться через другие терминалы аэропорта.

Наверх