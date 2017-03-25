Аэропорт Кельна эвакуировали из-за подозрительного предмета
25. март 2017 14:53
Пассажиры и сотрудники аэропорта в Кёльне эвакуированы после того, как стражи порядка получили сообщение о подозрительном предмете, пишут в субботу немецкие СМИ.
По данным руководства аэропорта, работники заметили странный объект во время досмотра и просвечивания багажа одного из пассажиров, сообщает Интерфакс.
Несмотря на это, подозреваемый не был задержан, после чего было объявлено об эвакуации, отмечают издания.
Инцидент затронул порядка 500 человек, в настоящий момент работа терминала 1 приостановлена. Кроме того, 11 рейсов, как ожидается, будут осуществляться через другие терминалы аэропорта.