Аэропорт Кельна эвакуировали из-за подозрительного предмета

По данным руководства аэропорта, работники заметили странный объект во время досмотра и просвечивания багажа одного из пассажиров, сообщает Интерфакс.

Несмотря на это, подозреваемый не был задержан, после чего было объявлено об эвакуации, отмечают издания.

Инцидент затронул порядка 500 человек, в настоящий момент работа терминала 1 приостановлена. Кроме того, 11 рейсов, как ожидается, будут осуществляться через другие терминалы аэропорта.