В Эстонии среди подростков распространяется новое опасное увлечение

По данным полиции, больше всего рискованными восхождениями на крыши занимаются дети в возрасте 12-14 лет, которые воспринимают это как забавную игру, пишет Rus.Err. В Instagram, Facebook и других соцсетях полно фото и видео с хэштегом #roofing, которые подростки делают на крышах, чтобы таким образом получить признание своих сверстников. О том, что они могут пострадать или даже погибнуть в результате таких увлечений, они не думают.