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В Эстонии среди подростков распространяется новое опасное увлечение

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Panthermedia/Scanpix

Полиция каждый год получает сотни вызовов, связанных с опасными увлечениями детей, которые взбираются на крыши и фиксируют свои "достижения" в соцсетях. Чем теплее становится на улице, тем чаще полиция получает подобные вызовы.

По данным полиции, больше всего рискованными восхождениями на крыши занимаются дети в возрасте 12-14 лет, которые воспринимают это как забавную игру, пишет Rus.Err. В Instagram, Facebook и других соцсетях полно фото и видео с хэштегом #roofing, которые подростки делают на крышах, чтобы таким образом получить признание своих сверстников. О том, что они могут пострадать или даже погибнуть в результате таких увлечений, они не думают.

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