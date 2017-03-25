В Эстонии среди подростков распространяется новое опасное увлечение
25. март 2017 14:58
Полиция каждый год получает сотни вызовов, связанных с опасными увлечениями детей, которые взбираются на крыши и фиксируют свои "достижения" в соцсетях. Чем теплее становится на улице, тем чаще полиция получает подобные вызовы.
По данным полиции, больше всего рискованными восхождениями на крыши занимаются дети в возрасте 12-14 лет, которые воспринимают это как забавную игру, пишет Rus.Err. В Instagram, Facebook и других соцсетях полно фото и видео с хэштегом #roofing, которые подростки делают на крышах, чтобы таким образом получить признание своих сверстников. О том, что они могут пострадать или даже погибнуть в результате таких увлечений, они не думают.