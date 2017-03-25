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Туристка опубликовала последнее фото полицейского, убитого при теракте в Лондоне

Rus.Postimees.ee
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Полицейский Кит Палмер и Стейси Мартин. | ФОТО: Scanpix/AP

Жительница США Стейси Мартин на этой неделе отправилась в свое первое путешествие в Лондон. Среди многочисленных фотографий из поездки, есть и снимок, где Стейси позирует с полицейским. Это Кит Палмер, который спустя короткое время был убит террористом, об этом сообщает CNN.

Кит Палмер стал человеком недели, по версии журнала EUROMAG. Он погиб от рук террориста у здания Лондонского парламента, пишет Rus.Tvnet.

Киту Палмеру было 48 лет. В полиции он служил 15 лет, в вооруженных силах Британии — более 25. Палмер был членом полицейского подразделения по защите парламентариев и дипломатов и в день теракта, как обычно, нес службу у здания парламента.

Фото: Scanpix/AFP

Всего погибших было четверо, включая самого нападавшего. Невинными жертвами стали полицейский Кит Палмер, мать двоих детей Айша Фрейд и американский турист Курт Кохран, прилетевший в Лондон вместе с женой отметить годовщину свадьбы. Супруга Кохрана Мелисса сейчас находится в одной из больниц Лондона в тяжелом состоянии.

Мартин заявила, что собирается передать фотографию семье полицейского.

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