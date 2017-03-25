Туристка опубликовала последнее фото полицейского, убитого при теракте в Лондоне

Жительница США Стейси Мартин на этой неделе отправилась в свое первое путешествие в Лондон. Среди многочисленных фотографий из поездки, есть и снимок, где Стейси позирует с полицейским. Это Кит Палмер, который спустя короткое время был убит террористом, об этом сообщает CNN.
Кит Палмер стал человеком недели, по версии журнала EUROMAG. Он погиб от рук террориста у здания Лондонского парламента, пишет Rus.Tvnet.
Киту Палмеру было 48 лет. В полиции он служил 15 лет, в вооруженных силах Британии — более 25. Палмер был членом полицейского подразделения по защите парламентариев и дипломатов и в день теракта, как обычно, нес службу у здания парламента.
Фото: Scanpix/AFP
Всего погибших было четверо, включая самого нападавшего. Невинными жертвами стали полицейский Кит Палмер, мать двоих детей Айша Фрейд и американский турист Курт Кохран, прилетевший в Лондон вместе с женой отметить годовщину свадьбы. Супруга Кохрана Мелисса сейчас находится в одной из больниц Лондона в тяжелом состоянии.
Мартин заявила, что собирается передать фотографию семье полицейского.