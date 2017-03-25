Безумная история барменши: в День святого Валентина клиент разбил мне стул о голову

«Я вынуждена была разнимать драки, вытирать мочу, кровь, рвоту пьяных людей, - рассказывает 25-летняя Джози из Брайтона, сообщает Independent.co.uk. – Пьяные люди смехотворны».

Она говорит, что начала работать барменшей в 18 лет и работала в различных барах шесть лет. Девушка рассказала об одном из самых негативных ее случаев за время работы.

«Я работала в одном ЛГБТ-баре. В нем мужчины постоянно оскорбляли лесбиянок», - говорит Джози. – И вот один парень бросил в стакан в лесбийскую пару. Я вынуждена была его выкинуть из заведения. В ответ на это он схватил стул и разбил мне его о голову. И все это было в День святого Валентина».