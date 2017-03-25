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Ужасная история: у женщины в животе выросли грибы

Rus.Postimees.ee
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Операция. Фото иллюстративное. | ФОТО: Scanpix

У жительницы китайского города Иу, провинция Чжэцзян, удалили проросшие в животе грибы.

50-летняя китаянка обратилась к врачам с жалобами на боль в животе. Врачи осмотрели ее пищеварительную систему при помощи эндоскопа и обнаружили растущие в желудке грибы. Самый крупный экземпляр достигал семи сантиметров в длину. Женщину прооперировали, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mirror.

Китайские СМИ объясняют произошедшее тем, что женщина ела сушеные грибы, не размачивая их перед приготовлением.

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