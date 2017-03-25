В Чечне задержали родственников убитых в Наурской боевиков, напавших на часть Росгвардии

"В нападении на военную базу участвовали три сына моего дальнего родственника Рамзана Муридова. Это Хабил, Рамзан и Шамиль Муридовы. Старшему из них, Хабилу, было 26 лет, младшему, Шамилю - около 22 лет. Среднему сыну, Рамзану, вчера должно было исполниться 25 лет", - рассказал житель Наурской изданию. По его данным, задержали их отца, а также других близких родственников, сообщает Newsru.com.

Еще один участник нападения на КПП Росгвардии, Хизир Закараев, является уроженцем селения Элистанжи Веденского района Чечни. Об этом порталу заявил другой житель райцентра Наурская по имени Мовсар.

Оба собеседника недоумевают, чем вызваны такие действия молодых людей. "Что толкнуло ребят на это, непонятно. Произошедшее нас всех шокировало. До сих пор не верится, что они участвовали в этом нападении. Ничего, кроме горя своим родным и близким и проблем всем нам, они своими действиями не принесли".

Ранее в субботу "Новая газета" со ссылкой на фото убитых при нападении на военную часть сообщила, что их застрелили выстрелами в голову с близкого расстояния. Издание выразило сомнения в официальной версии произошедшего, изложенной Росгвардией.

По официальным данным, в ночь с 23 на 24 марта шесть жителей станицы Наурская атаковали в/ч 3761. В ходе "перестрелки" нападавшие были ликвидированы, шесть военнослужащих Нацгвардии убиты, трое получили ранения.