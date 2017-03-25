Дениса Вороненкова похоронили в Киеве

Как сообщает телеканал "Дождь", на похоронах присутствовали вдова покойного Мария Максакова, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, а также друзья и близкие Вороненкова.

Церемония отпевания Дениса Вороненкова проходила сегодня во Владимирском соборе Киева.

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.