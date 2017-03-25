Картина дня: саммит ЕС, день памяти жертв мартовских депортаций и опасное увлечение детей в Эстонии

Родителям на заметку

В Эстонии среди подростков распространяется новое опасное увлечение. Читать далее...

В озере Харку нашли труп мужчины

Вчера вечером в Таллинне из проруби озера Харку спасатели вытащили труп мужчины. Читать далее...

День памяти жертв депортаций

В субботу в день 68-летия годовщины массовой депортации площади на Вабадузе в Таллинне к памятнику Освободительной войне будут возложены венки. Читать далее...

«Час Земли»

Жителей Эстонии призывают присоединиться к проходящей в субботу всемирной акции "Час Земли", когда в 20.30 по местному времени выключат все то освещение, без которого можно обойтись. Читать далее...

ДТП на шоссе Таллинн-Пярну

В Харьюмаа на шоссе Таллинн-Пярну микроавтобус врезался в остановившуюся на обочине дороги легковую машины. В результате ДТП пострадали четыре человека. Читать далее...

Не забудьте перевести часы!

В ночь на воскресенье Эстония переходит на летнее время. Читать далее...

Французская техника в Тапа

Сегодня в Эстонию прибыл первый эшелон с боевой техникой для французского контингента международного батальона НАТО. Читать далее...

Саммит ЕС

Лидеры стран ЕС подписали декларацию о будущем Евросоюза без Великобритании. Читать далее...

Подробности убийства Вороненкова

Киллер следил за убитым экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым из машины. Об этом сказал начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей в эфире телеканала 112. Читать далее...