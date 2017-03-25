Трамп в ходе телефонного разговора перепутал Туска с Юнкером

Издание отмечает, что Юнкер планирует посетить Вашингтон в следующем месяце, однако он не уверен в том, будет ли встречаться с президентом США. "Они пытаются организовать встречу, но у него другие приоритеты. Кстати, он ничего не понимает в Европе. Он разговаривал с (Дональдом) Туском (председатель Евросовета - прим. ТАСС) по телефону и думал, что это я", - сказал он.

По словам главы ЕК, Трамп отпугивает европейцев своим лозунгом "Америка прежде всего". "Впервые за всю послевоенную историю американские президент оставляет впечатление, что его не интересуют европейские дела", - добавил он.