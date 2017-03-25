Ратас: новая Римская декларация подтверждает стремление сохранить сильную, единую и стабильную Европу
25. март 2017 17:01
В субботу в 60-ю годовщину со дня подписания Римского договора, 27 лидеров стран Европейского союза и руководители организаций ЕС подписали Римскую декларацию.
По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, этот шаг однозначно подтверждает стремление сохранить сильную, единую и стабильную Европу для последующих поколений.
«Европейский союз дал жителям нашей страны и всему миру больше, чем мы ежедневно замечаем. Обеспечение мира и безопасности, свобода передвижения людей и все более тесное экономическое сотрудничество — это крупные достижения, которые нельзя воспринимать как должное», — сказал премьер-министр Ратас.