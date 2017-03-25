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Ратас: новая Римская декларация подтверждает стремление сохранить сильную, единую и стабильную Европу

BNS
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ФОТО: TIZIANA FABI/AFP

В субботу в 60-ю годовщину со дня подписания Римского договора, 27 лидеров стран Европейского союза и руководители организаций ЕС подписали Римскую декларацию.

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, этот шаг однозначно подтверждает стремление сохранить сильную, единую и стабильную Европу для последующих поколений.

«Европейский союз дал жителям нашей страны и всему миру больше, чем мы ежедневно замечаем. Обеспечение мира и безопасности, свобода передвижения людей и все более тесное экономическое сотрудничество — это крупные достижения, которые нельзя воспринимать как должное», — сказал премьер-министр Ратас.

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