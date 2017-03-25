Галерея: в Минске десятками задерживают участников «Марша рассерженных белорусов»

Когда демонстрантам удалось сформировать колонну из около 500 человек на проспекте Независимости, сотрудники ОМОНа блокировали ее спереди и сзади, задержания продолжились. Около 14:20 "Интерфакс" передал, что милицейское оцепление сняли. Около 14:30 ТАСС с места событий сообщает о продолжающихся задержаниях: предполагаемых участников шествия просто выхватывают из толпы и ведут в автозаки.

Возле Академии наук, где готовилась несанкционированная акция ко "Дню воли", присутствует много сотрудников милиции, стоят кордоны. Правоохранители проверяют документы у тех, кто хочет пройти. В район Академии наук также стянуто много спецтехники, в том числе водометы. Проводятся одиночные задержания.

Корреспондент ТАСС передает, что десятки человек "вежливо проводили" в автозаки, а журналистов не задерживают.

"Интерфакс" сообщает, что три станции минского метро временно закрыли - это "Академия наук", "Площадь Якуба Коласа" и "Парк Челюскинцев". Поезда проходят их без остановки.

Ранее белорусские оппозиционные структуры заявили о своем желании провести 25 марта одновременно две акции: традиционный праздник оппозиции "День воли" и марш "нетунеядцев".