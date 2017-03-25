Аас призвал бороться с попытками политиков создать образ врага

"Во времена, когда я был школьником, - продолжал Аас, - в учебниках истории мартовской депортации 1949 года была отведена одна строка. Он гласила, что 25 марта того года из Эстонии выслали кулаков.

И это все, чего удостоились 22 тысячи ни в чем не повинных людей самого разного возраста - от младенцев до стариков, наказанных без суда и следствия и при полном отсутствии состава преступления. Сегодняшний день мы посвящаем памяти об этих людях и пережитых ими страданиях.

А все начинается с того, что человека превращают в ничто, на которое можно наклеить, не опасаясь возмездия, любой ярлык - врага народа, кулака или еще какой-нибудь.

В память о трагедии народа можно зажечь свечу, можно просто постоять, размышляя о том дне 68 лет назад, но главное - всегда и везде сохранять бдительность и готовность к борьбе с попытками политиков создать образ врага".