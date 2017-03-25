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Президент Литвы назвала Россию угрозой для всей Европы

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Rus.Postimees.ee
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Президент Литвы Даля Грибаускайте. | ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия представляет угрозу для всех европейских стран. Об этом она сказала в интервью изданию Foreign Policy, передает РИА «Новости».

«Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде – близ наших границ. Там дислоцированы ракеты, которые могут нести ядерный заряд, они могут достичь столиц европейских государств. Это уже не только дело стран Балтии», — сказала она, сообщает Газета.ru.

По ее словам, «очень важно», чтобы США не уходили с международной арены.

«Если США остановятся на пределах своего континента, то появится пространство, которое может занять Россия», — заявила она.

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