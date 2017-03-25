Президент Литвы назвала Россию угрозой для всей Европы

Президент Литвы назвала Россию угрозой для всей Европы3
25. март 2017 19:10
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия представляет угрозу для всех европейских стран. Об этом она сказала в интервью изданию Foreign Policy, передает РИА «Новости».
«Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде – близ наших границ. Там дислоцированы ракеты, которые могут нести ядерный заряд, они могут достичь столиц европейских государств. Это уже не только дело стран Балтии», — сказала она, сообщает Газета.ru.
По ее словам, «очень важно», чтобы США не уходили с международной арены.
«Если США остановятся на пределах своего континента, то появится пространство, которое может занять Россия», — заявила она.