Трамп потерпел первое поражение в Конгрессе
25. март 2017 19:16
Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставит «отличный план» по замене законопроекта о реформе социального страхования и здравоохранения Obamacare.
«Obamacare закончит свое действие, и мы все соберемся вместе и составим отличный план медицинского обслуживания для людей. Не волнуйтесь!» — написал американский лидер в Twitter, сообщает Коммерсант.
Накануне Дональд Трамп отозвал законопроект об отмене Obamacare, что назвали первым поражением президента в Конгрессе.
По подсчетам CBS, сторонникам новой реформы здравоохранения не хватает 22 голосов для принятия. Источники предполагают, что как минимум 35 представителей Республиканской партии не поддерживают новый документ.