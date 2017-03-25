Трамп потерпел первое поражение в Конгрессе

«Obamacare закончит свое действие, и мы все соберемся вместе и составим отличный план медицинского обслуживания для людей. Не волнуйтесь!» — написал американский лидер в Twitter, сообщает Коммерсант.

Накануне Дональд Трамп отозвал законопроект об отмене Obamacare, что назвали первым поражением президента в Конгрессе.

По подсчетам CBS, сторонникам новой реформы здравоохранения не хватает 22 голосов для принятия. Источники предполагают, что как минимум 35 представителей Республиканской партии не поддерживают новый документ.