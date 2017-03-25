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Трамп потерпел первое поражение в Конгрессе

Rus.Postimees.ee
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Дональд Трамп. | ФОТО: Andrew Harnik/AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставит «отличный план» по замене законопроекта о реформе социального страхования и здравоохранения Obamacare.

«Obamacare закончит свое действие, и мы все соберемся вместе и составим отличный план медицинского обслуживания для людей. Не волнуйтесь!» — написал американский лидер в Twitter, сообщает Коммерсант.

Накануне Дональд Трамп отозвал законопроект об отмене Obamacare, что назвали первым поражением президента в Конгрессе.

По подсчетам CBS, сторонникам новой реформы здравоохранения не хватает 22 голосов для принятия. Источники предполагают, что как минимум 35 представителей Республиканской партии не поддерживают новый документ.

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