Страшная трагедия в Латвии: очевидец рассказал о том, что произошло на 12 этаже

В эту среду, около 11 часов вечера, на лоджии подъезда 12 этажа одной из многоэтажек Даугавпилса оказались две несовершеннолетние девушки, сообщает Русский TVNET.

Они подожгли, предположительно, куртку одной из них. Потом одна из девушек, вероятнее всего, прыгнула вниз, а другая осталась. Дальнейшие события журналистам программы «Личное дело» рассказал очевидец событий, который и вызвал Скорую помощь.

«Ко мне зашел друг. Мы покурили с ним. Он пошел домой. Лифт нажимает, слышит грохот. И говорит: «девчонка упала». Я вылетаю. Смотрю, одна девчонка - все лицо измазано гарью. В дыму. Я вышел на балкон посмотреть вниз. Ничего не увидел. Спускаюсь вниз, вижу - тело лежит. Подошел, спросил живая ли она. Молчание. Потом пошли судороги», - рассказал он.

Девушка, которая, вероятнее всего, спрыгнула, скончалась в машине Скорой помощи. Вторая после отравления продуктами горения потеряла сознание и была доставлена в больницу.

«Она получила отравление угарным газом. На той лоджии, откуда вероятнее всего выпрыгнула первая девушка, были найдены следы горения. Что там сгорело, мы пока сказать не можем. Все это изъято, назначена экспертиза там будем смотреть дальше», - отмечает начальник криминальной полиции Даугавпилского участка Юрис Саулевичс.

Полиция сейчас проверяет версию, играли ли девушки в печально известную суицидальную игру.

«Я не исключаю, что это Синий кит. Но прямых доказательств этому нет», - говорит Саулевичс.

В учебном заведении, где учились обе девушки, об игре знают почти все подростки. Некоторые даже играли в нее и, по их словам, им даже угрожали кураторы. Однако говорить об этом на камеру молодые люди не пожелали.

У погибшей девочки был спокойный и сильный характер. Так говорят о ней родные и близкие. А семья не понимает, как такое могло произойти.