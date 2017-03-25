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Илья Пономарев: Вороненков ожидал покушения

Rus.Postimees.ee
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Илья Пономарев | ФОТО: Reuters / Scanpix

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков незадолго до смерти говорил о том, что на него может быть совершено покушение. Об этом заявил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, передает РИА «Новости».

«Говорил, ожидал и говорил, со стороны кого», — сказал Пономарев. Также Пономарев заявил, что не считает «ключевыми» показания Вороненкова по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает Газета.Ru.

«Сказать, что эти показания для всего этого дела являются ключевыми, я не могу, они являются важными, но ключевым доказательством является письмо (Януковича с призывом о вводе российских войск на Украину. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

Пономарев заявил, что «более важными» являются показания Вороненкова «о войсках специального назначения России и их взаимодействии с украинским спецназом в период «майдана», которые тот дал военной прокуратуре Украины.

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