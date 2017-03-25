Вопрос читателя: является ли необоснованно медленная езда наказуемой?

Отвечает старший комиссар полиции Энн Вирк:

«В Законе о дорожном движении сказано, что водитель не может необоснованно медленной ездой мешать другим автомобилям. Например, если за спиной медленно едущего водителя возникнет колона из автомобилей, а водитель на это не как не отреагирует, то это ситуация, когда водитель мешает движению и в ситуацию вмешается полиция.

По закону такому водителю можно назначить штраф, но цель вмешательства полиции все-таки заключается в том, чтобы обеспечить нормальное дорожное движение.

Возможно, у водителя есть совершенно адекватное обоснование того, что он едет медленно: это может быть отсутствие опыта у начинающего водителя, скользкая дорога, плохая видимость и другая аналогичная ситуация. Полиция не будет ни от кого требовать езды, не соответствующей способностям водителя.

Обычно достаточно, чтобы такой водитель следил за тем, что происходит за ним и позволял другим водителям себя обгонять. В таком случае ни у кого не будет претензий и к медленно едущему водителю.