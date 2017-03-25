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Водитель усадил в 20-местный микроавтобус 70 детей и воспитательницу

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративное фото. | ФОТО: Andres Haabu

В китайском городе Наньян, провинция Хэнань, арестован водитель, перевозивший в 19-местном микроавтобусе свыше 70 детей. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает издание Daily Mail.

Полицейские заметили через лобовое стекло группу детей, столпившихся возле водителя. Когда микроавтобус остановили, из него вышли воспитательница детского сада и 74 ребенка, сообщает портал Lenta.ru.

За рулем сидел 27-летний мужчина, не имевший разрешения на управление школьными автобусами.

Как выяснилось, микроавтобус принадлежал местному детскому саду, но не был предназначен для перевозки детей. Водитель был задержан за опасное вождение.

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