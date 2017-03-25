Водитель усадил в 20-местный микроавтобус 70 детей и воспитательницу

Полицейские заметили через лобовое стекло группу детей, столпившихся возле водителя. Когда микроавтобус остановили, из него вышли воспитательница детского сада и 74 ребенка, сообщает портал Lenta.ru.

За рулем сидел 27-летний мужчина, не имевший разрешения на управление школьными автобусами.

Как выяснилось, микроавтобус принадлежал местному детскому саду, но не был предназначен для перевозки детей. Водитель был задержан за опасное вождение.