Прийт Саук рассказал, что делать с пьяными водителями

Саук отметил в разговоре с корреспондентом Postimees, что пьяные водители – это настоящая проблема.

«И, по моему мнению, проблема появляется задолго до того, как пьяного человек ловят за рулем», - отмечает он.

«Наказание часто не является первостепенной задачей. Нужно найти первопричину и ей заниматься. И это важнее наказания», - отметил Саук.