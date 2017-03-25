Прийт Саук рассказал, что делать с пьяными водителями
25. март 2017 21:38
Руководитель Департамента шоссейных дорог Прийт Саук согласен с министром юстиции Урмасом Рейнсалу, что в случаях с неоднократным вождением в пьяном виде водителей нужно прибегать к жестким мерам. При этом он считает, что важнее наказания является борьба с первопричинами такого поведения на дорогах.
Саук отметил в разговоре с корреспондентом Postimees, что пьяные водители – это настоящая проблема.
«И, по моему мнению, проблема появляется задолго до того, как пьяного человек ловят за рулем», - отмечает он.
«Наказание часто не является первостепенной задачей. Нужно найти первопричину и ей заниматься. И это важнее наказания», - отметил Саук.