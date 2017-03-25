Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Шокирующее фото: внутри младенца поселился «чужой»

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Tengarra haigla

В Индонезии родился мальчик Мухамед Абдалул Зикри Хакима с близнецом в животе. Сейчас ребёнку готовятся провести операцию по удалению плода.

Судя по полученным снимкам, у мальчика хорошо развился позвоночник и голова, сообщает портал Svopi.ru.

Фото мальчика. / Erakogu

«Плод» внутри ребёнка живёт полноценной жизнью как в материнской утробе, что отнимает все силы у десятимесячного малыша.

Местные врачи собираются приложить все усилия, чтобы спасти мальчика и его брата.

Наверх