Шокирующее фото: внутри младенца поселился «чужой»
25. март 2017 21:42
В Индонезии родился мальчик Мухамед Абдалул Зикри Хакима с близнецом в животе. Сейчас ребёнку готовятся провести операцию по удалению плода.
Судя по полученным снимкам, у мальчика хорошо развился позвоночник и голова, сообщает портал Svopi.ru.
Фото мальчика. / Erakogu
«Плод» внутри ребёнка живёт полноценной жизнью как в материнской утробе, что отнимает все силы у десятимесячного малыша.
Местные врачи собираются приложить все усилия, чтобы спасти мальчика и его брата.