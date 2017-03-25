Шокирующее фото: внутри младенца поселился «чужой»

Судя по полученным снимкам, у мальчика хорошо развился позвоночник и голова, сообщает портал Svopi.ru.

Фото мальчика. / Erakogu

«Плод» внутри ребёнка живёт полноценной жизнью как в материнской утробе, что отнимает все силы у десятимесячного малыша.

Местные врачи собираются приложить все усилия, чтобы спасти мальчика и его брата.